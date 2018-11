Miten Saksan Angela Merkel ja Unkarin Viktor Orban mahtuvat samaan puolueeseen? – Helsingissä kokoustavassa EPP:ssä "seinät ovat leveällä ja katto korkealla"

Helsingissä kokoontuva keskustaoikeistolainen puolue on Euroopan parlamentin suurin ryhmä. Sen sisälle mahtuu myös monta poliittista leiriä. Esimerkiksi pohjoismaiset kokoomuspuolueet ovat harvoissa asioissa yhtä mieltä Unkarin valtapuolue Fideszin kanssa.

Juuri pääministeri Orbanin puolueen asema onkin ollut pinnalla EPP:ssä, kuten koko EU:n sisällä. EPP ei kuitenkaan ole ainoa eurooppalaisista puolueista, jonka sisällä on käyty viime aikoina arvokeskustelua etenkin populistipuolueiden nousun myötä.

– Tilanne, jossa seinät ovat leveällä ja katto korkealla on tyypillinen näille Euroopan tasolla toimiville puolueille. Jakolinjat, erityisesti arvoihin ankkuroituva keskustelu on tässä viime aikoina ollut vahvasti esillä muissakin eurooppalaisissa puolueissa, mutta erityisesti EPP:ssä, sanoo Ulkopoliittisen instituutti ohjelmajohtaja Juha Jokela.

Konservatiivisempi Weber selvä ennakkosuosikki

Puoluekokous huipentuu torstaina kärkiehdokkaan valintaan, jossa vastakkain ovat Suomen entinen pääministeri, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb ja saksalainen, baijerilaista CSU:ta edustava Manfred Weber. Weber on EPP:n ryhmän puheenjohtaja Euroopan parlamentissa.

Kampanjassa Stubb on profiloitunut liberaalimpana ehdokkaana. Weberin konservatiivisempi linja on saanut tukea kaikilta EPP:n valtionpäämiehiltä, ja hänet on nähty vaihtoehtona, joka pystyisi hakemaan kompromisseja myös puolueen konservatiivipopulistien kanssa.