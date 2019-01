Helsingin poliisin apulaispoliisipäällikkö todistaa poliisijohdon virkarikosjutussa

Todistajana kuultava Kopperoinen on kertonut esitutkinnan aikana, että apulaispoliisipäällikkö Aapio halusi selvittää Aarnion yksikön ja keskusrikospoliisin yhteistyöongelmia, mutta myös syytteessä oleva Helsingin ex-poliisikomentaja Jukka Riikonen ei.

Aarnio on perustellut rekisterin poistamista tietolähteiden henkilöllisyyden suojaamisella.

"Aarnio asioi suoraan poliisikomentajan kanssa"



– Jari Aarniolta emme saaneet asian selvittämiseen liittyen tietoa. Lasse Aapio on ollut kokemukseni mukaan ainoa henkilö, joka vaati omilta työntekijöiltään selvitystä asioihin, hän sanoi esitutkinnan aikana.

Aloite siihen, että Kopperoista kuultaisiin jutun todistajana tuli Aapiolta. Aapio on itse kuvannut Helsingin poliisilaitosta apulaispoliisipäällikköaikoinaan yhden miehen show'ksi tarkoittaen tällä Riikosta. Riikonen taas on kertonut oikeudessa, että luotti komentoketjun toimintaan eikä ole tiennyt, että laitoksessa olisi toimittu säännösten tai määräysten vastaisesti. Sekin on edelleen riidanalaista, onko näin käynyt.