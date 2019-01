Kansanedustaja Kari Tolvanen kuultavana poliisin virkarikosjutussa – ei epäillä rikoksesta

Jutun keskiössä on Helsingin huumepoliisin 2000-luvun alussa perustettu ja vuonna 2008 tuhottu vinkkimiesrekisteri.

Aarnio oli työkaveri

Tolvanen on kertonut poliisin kuulusteluissa, että Jari Aarnion vuosina 1999–2013 johtama Helsingin huumepoliisi oli poliisin niin sanottu tiedusteluyksikkö, johon tietolähdetoiminta oli keskittynyt laitoksessa. Koska huumepoliisi sai tietoa alamaailman sisältä, myös väkivaltarikosyksikkö turvautui Tolvasen mukaan ajoittain huumepoliisin apuun. Tolvanen ja Aarnio tutustuivat työn merkeissä, mutta heistä ei tullut hänen mukaansa läheisiä ystäviä.

Helsingin poliisilla ei virallista rekisteriä

– Lähtökohta on kai, että poliisipäällikkö vastaa toiminnasta. Poliisihallituksella ja määräyksen antajilla on velvollisuus järjestää valtakunnallinen koulutus ja tarkempi ohjeistus, jotta toiminta on yhdenmukaista eri poliisiyksiköissä, hän vastasi kuulustelijalle maaliskuussa 2017.