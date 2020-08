Helsingin Normaalilyseossa todettu koronatartunta – yksi luokka asetettu karanteeniin

– Päivän aikana on tarkasteltu altistumisketjuja ja altistuminen on onnistuttu jäljittämään yhteen ryhmään, kertoo Normaalilyseon johtava rehtori Tapio Lahtero MTV Uutisille.

– On ollut onni onnettomuudessa, että ryhmä on työskennellyt yksin kyseisenä päivänä, eikä eri ryhmien välillä ole ollut vaihtuvuutta.

Lahteron mukaan opetukseen on tehty useita järjestelyjä tartuntojen ehkäisemiseksi. Oppituntien järjestystä on muutettu ja väli -sekä ruokatunteja on porrastettu ruuhkien välttämiseksi. Myös hygieniaa ja käsienpesua on tehostettu.