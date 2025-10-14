Entinen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on nimetty Garden Helsinki -hankkeen projektiyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Patrick Lapveteläinen, Lotta Backlund ja Ilkka Kortesluoma.
Vapaavuori on toiminut aiemmin myös kansanedustajana ja ministerinä. Hän jättäytyi Suomen Olympiakomitean puheenjohtajan tehtävästä viime syksynä.
Projektiyhtiön johdossa jatkaa Ilkka Kilpimaa.
Jan Vapaavuori.Kimmo Brandt/All Over Press
Garden Helsinki on monitoimiareenahanke, joka on ollut vireillä toistakymmentä vuotta. Suunnitelmien mukaan Helsingin Töölöön valmistuva monitoimiareena pitäisi sisällään jäähallin ja konserttiareenan, hotellin sekä asuntoja.
– Garden Helsinki valmistautuu hankkeen seuraaviin toteutusvaiheisiin. Useita neuvotteluja on käynnissä, ja lisää uutisia on luvassa syksyn aikana, tiedotteessa kerrotaan.
Areenan kokonaishinta-arvio on noin 700 miljoonaa euroa. Valmistaessaan areena toimisi SM-liigaseura HIFK:n kotinäyttämönä.