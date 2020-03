Helsingin ja Uudenmaan tilanne selvästi huolestuttavin – näin Suomen koronavirustapaukset jakautuvat sairaanhoitopiireittäin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on selvästi vakavinta aluetta. Vahvistetuista tartunnoista selvästi yli puolet on todettu siellä.

Alla olevassa taulukossa olevat luvut ovat tältä aamupäivältä. THL on tiedottanut tämän jälkeen Suomen päivitetyn kokonaistilanteen.

Osa sairaanhoitopiireistä ei enää tiedota uusista tartuntamääristä, joten artikkelissa olevat tiedot on kerätty saatavilla olevista tuoreimmista tiedoista.

Suurin osa Suomessa todetuista koronavirustapauksista on ollut lieviä. Tartunnan saaneita on todennäköisesti tilastoituja enemmän, sillä lieväoireisia ei enää testata. Tähän mennessä Suomessa on tutkittu ainakin 10 500 koronavirusnäytettä.