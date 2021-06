Helsingin ja Turun pormestaripaikat menossa kokoomukselle – Tampereen täpärä tilanne epäselvä SDP:n ja kokoomuksen välillä

Tampereella kaikki äänet on jo laskettu ja SDP voitti Kokoomuksen minimaalisella 0,1 prosenttiyksikön erolla. Äänimäärissä mitattuna SDP:llä on 136 ääntä enemmän. Kokoomus on kuitenkin Tampereella vaaliliitossa RKP:n kanssa ja vaaliliitolla on SDP:tä enemmän ääniä.