Helsingin edustan valtaa henkeäsalpaava näky – supertähti mukana hulppeassa ryhmityksessä: "Tämä kisa on klassinen"

Nelinkertainen maailman ympäri purjehdittavan Ocean Race -kilpailun voittaja tähdittää Helsingistä lauantaina alkavaa noin kolmen päivän taistelua Itämeren herruudesta.



– Olemme harjoitelleet täällä muutaman päivän kevyissä tuulissa sekä tarkistaneet turvavarustelua ja ruokatarpeita. Koska kyseessä on avomeripurjehduskilpailu, erityinen painoarvo kiinnittyy turvavarusteluihin, Bannatyne toteaa STT:lle.



Suomessa Bannatyne, 53, on tunnettu myös Tulikettu-venekunnan päävalmentajana. Pitkän uran tehneellä purjehduslegendalla on hyviä muistoja suomalaispurjehtijoista vuosien varrelta.



– Suomalaispurjehtijoilla on hyvää toverihenkeä ja huumorintajua. Kaikki tulevat toimeen veneessä, Bannatyne sanoo.



Yksi Bannatynen kanssa yhteistyötä tehneistä suomalaisista on Pariisissakin kilpaileva olympiapurjehtija Sinem Kurtbay. Olympiakisoissa Nacra 17 -luokassa kilpaileva Kurtbay on siirtymässä syksyllä yhdessä parinsa Akseli Keskisen kanssa Tuliketun kokoonpanoon.



– Näen hänen (Kurtbayn) eduksensa luonnollisen tuntuman kovatasoiseen purjehtimiseen. Toivon hänelle kaikkea hyvää olympialaisiin, Bannatyne kuvaa.