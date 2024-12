Järkytys purjehdusyhteisölle: Kaksi kilpailijaa menehtyi

Kaksi kokenutta purjehtijaa kuoli tapaturmaisesti Sydneystä Hobartiin ulottuvassa kilpailussa Australiassa perjantaina.

Tapaukset olivat erillisiä, mutta hyvin samantyylisiä. Molemmat purjehtijat kuolivat, kun purjetta alhaalla pitävä, vaakatasossa oleva liikkuva puomi heilahti heitä päin. Tapaukset sattuivat parin tunnin välein.

Poliisin mukaan menehtyneet olivat Nick Smith, 65, ja Roy Quaden, 55. Smith kilpaili kyseisessä tapahtumassa yhdeksättä kertaa. Quadenilla oli kahden vuosikymmenen kokemus purjehtijana.

– Purjehdusyhteisö on hyvin tiivis. Tässä kilpailussa on mukana noin tuhat purjehtijaa, ja kun kaksi heistä menehtyy tällä tavoin, se on järkyttävää, Cruising Yacht Club of Australia -purjehdusseuran varakommodori David Jacobs kommentoi.

Järjestäjien mukaan edellinen kuolemantapaus kyseisessä kilpailussa tuli vuonna 1998.