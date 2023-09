Tänään on ollut harvinaisen lämmintä – jopa yli 23 astetta

Torstaina Ilmatieteen laitos kertoi , että lähipäivinä on vuodenaikaan nähden noin viisi astetta tavanomaista lämpimämpää. Syypäitä kesäiseen säähän ovat lämmin eteläinen ilmavirtaus ja aurinkoinen pouta.

Viikonloppuna luvassa on enemmän syyskuun lopulta näyttävää säätä. Maan yli on pyyhkäisemässä lauantaina lännestä itään liikkuva sadealue, ja myös sunnuntaille on luvassa sadetta.