Helle on terveysriski erityisesti ikäihmisille, kuumuus lisää jopa kuolleisuutta – "Voi käydä huonosti"

– Mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän elimistössämme on rasvaa, jolloin vesiprosentti on pienempi. Elimistön reservit ovat heikommat ja ihmiset ovat hauraampia, selittää Helsingin Suursuon sairaalan ylilääkäri Jaana Saarenheimo.

– Usein käy niin, että mitä vanhemmaksi tulet, sitä enemmän sinulla on lääkkeitä. Lääkkeetkin vaikuttavat tähän, Saarenheimo kertoo.

Hoitoon ohjaaminen tärkeää

Omaisten rooli monesti korostuu ikäihmisen elämässä. Silloin on tärkeää, että tarkkaillaan mahdollisia helteen aiheuttamia haittoja ja tarvittaessa osataan ohjata hoitoon.

Tyypillisiä helteen aiheuttamia oireita on lukuisia.

– Poikkeava väsymys, usein verenpaine laskee, pyörryttäminen, olo on tavallista voipuneempi, päätä voi särkeä ja näläntunne saattaa kadota.

Mistä sitten tunnistaa sen, että kyseessä on terveyttä uhkaava tila, eikä helteestä johtuva epämukavuus.

– Se on yksilöllistä. Alkuun voi kokeilla omia viilennyskeinoja, mutta jos tajunnantasossa on muutoksia eikä pysy pystyssä, on syytä hakeutua hoitoon.