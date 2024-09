Helikopteri ennennäkemättömästi ilmaan? Jopa Hornet-hävittäjillä spekuloidaan Veikkausliigassa

KuPS on tällä hetkellä suosikki Veikkausliigan voittajaksi, kun se johtaa sarjaa kolmen pisteen turvin. Toisena olevalla HJK:lla ja kolmantena majailevalla Ilveksellä on kuitenkin saumansa nousta ykkössijalle, kun kautta on jäljellä neljän ottelukierroksen verran.