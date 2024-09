Aika Ukrainassa muutti Lucasia: "Ajattelin, että kuolen" – hurjia kokenut pelaaja on jälleen Suomessa

Päätös tulla takaisin Kuopioon vielä kolmannen kerran syntyi lopulta helposti. Joukkueessa on hänelle paljon tuttuja pelaajia entuudestaan, kuten Petteri Pennanen sekä Saku Savolainen , joiden kanssa yhteydenpito on jatkunut vuosien varrella. Myös tuttu päävalmentaja Jani Honkavaara oli yksi syy palata tuttuun ympäristöön.

Pako Ukrainasta säikäytti

Brasilialainen hyökkääjä on uransa aikana pelannut kotimaansa ja Suomen lisäksi tähän mennessä myös Albaniassa, Itävallassa, Latviassa, Turkissa, Azerbaidzhanissa sekä Ukrainassa. Kun Rangel siirtyi elokuussa 2021 Kuopiosta ukrainalaisseura Vorskla Pultavaan, ei hän todellakaan tiennyt, mitä joutuu lopulta kokemaan.

Kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022, Rangel oli Ukrainassa. Hän joutui lähtemään pakoon sotaa ja onnistui pelastamaan mukaansa yhden brasilialaisnaisen. Pakomatka kesti peräti 30 tuntia. Kaksikko pääsi monen mutkan kautta lopulta lähelle Puolan rajaa, jossa he joutuivat viettämään vielä yhden yön erillään Ukrainan puolella. Lopulta he tapasivat uudelleen Puolassa Krakovassa, josta he pääsivät lentämään turvaan. Rangel matkusti kotimaahansa ja nainen Portugaliin.