Taivas varjele, kuinka paljon vettä tulee! Heinäkuun sade-ennätys voi mennä rikki

Jo tähän mennessä monilla paikkakunnilla on mitattu kaksinkertainen sademäärä heinäkuussa tavanomaiseen verrattuna.

– Esimerkiksi Kajaanissa vettä on tullut tähän päivään mennessä jo 183,9 milliä heinäkuun aikana, mutta on monta muutakin sellaista paikkakuntaa, missä vettä on tullut jo kaksinkertainen määrä tavanomaiseen verrattuna.