MTV sai nuoren uutisankkurin lasten oikeuksien päivän kunniaksi.

Lastenoikeuksien viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä lapsen oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lastenoikeuksien keskusliiton kyselyn mukaan lähes puolet lapsista ja nuorista kokevat, että heidän mielipidettään kysytään liian harvoin heitä koskevissa asioissa.

MTV Uutisten toimituksessa vieraili kenties historian nuorin uutisankkuri sekä ajankohtaisia asioita seuraava Heimo Lahti.

Yhdeksänvuotias Lahti kertoo seuraavansa uutisia niin kännykällä sekä televisiosta katsoen.

– Luen uutisia Hesarista ja katson sitten Maikkarilta, Lahti kertoo.