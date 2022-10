Heikki teki älynväläyksen ja nyt sitä hehkuttaa miljardööri Jeff Bezos – "Kuin saisi papukaijamerkin otsaan"

Bezosin Twitter-julkaisu on saanut valtavasti huomiota lyhyessä ajassa. Video Kärnän keksinnöstä on saanut kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja tuhansia uudelleentwiittauksia. Keksintö on herättänyt myös keskustelua. Suurin osa kommentoijista hehkuttaa Bezosin tavoin Kärnän keksintöä.

Yli 20 vuotta vanha keksintö

Kärnä on julkaissut Leveraxe-nimisellä kanavallaan Youtubessa useita videoita keksinnöstään. Katselukertoja on kertynyt kaikkinensa kymmeniä miljoonia. Kärnä ei ole yllättynyt Bezosin suitsutuksesta.

– Heikki never gives up. Asia on edelleen ollut akuuttina, videot pyörivät maailmalla ja ihmiset edelleen niitä katselevat, Kärnä kommentoi saamaansa huomiota MTV Uutiset Liven lähetyksessä.