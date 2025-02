Heikki Kovalainen Valtteri Bottaksen pariksi ikoniseen kisaan

Suomen kaksikko perinteikkääseen Mestareiden kisaan on selvillä.

Valtteri Bottas oli kiinnitetty tapahtumaan jo aikaisemmin, mutta uusin tieto kertoo, että Heikki Kovalainen kisaa Suomen joukkueessa Bottaksen kanssa.

Kovalainen on kilpailun yksilökisan voittaja voittaja vuodelta 2004.

Vastaansa suomalaiset saavat esimerkiksi kovan saksalaiskaksikon Sebastian Vettel-Mick Schumacher ja heidän lisäkseen muita huippukuskeja.

Mestarien kisa ajetaan maaliskuun 7. ja 8. päivä Australian Sydneyssä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Race of Champions kisataan eteläisellä pallonpuoliskolla.

Viimeksi vuonna 2023 kisan voitti Ruotsin Mattias Ekström. Vuosien varrella voittajiksi on selviytynyt aivan maailman huippuja, esimerkiksi Sebastien Ogier, Sebastien Loeb ja David Coulthard. Myös Vettel on voittanut yksilökisan kertaalleen, mutta joukkuekisassa hänellä on peräti seitsemän voittopystiä.