Heidi Sohlberg pyörittää tuoreen miehensä kanssa uusioperhettä – avautuu podcastissa arjestaan

– Tämä on minulle ensimmäistä kertaa eron jälkeen, kun asun jonkun kanssa ja olen oikeasti tässä uusioperhekuviossa. Minun mieheni omat lapset ovat aikuisia, että he eivät meillä asu edes viikko viikkoa. Totta kai mahdollisuuksien mukaan nähdään. Siinä on paljon asioita mitä pitää ottaa huomioon, Sohlberg kertoo.