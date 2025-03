Heidi Klumin poika jatkaa äitinsä jalanjäljissä – yllättää muotijulkaisun kannessa

Saksalaisen supermalli Heidi Klumin lapset hurmaavat mallimaailmassa.

Supermalli Heidi Klumin ja muusikko Sealin poika Henry Samuel seuraa äitinsä jalanjäljissä catwalkeille, kertoo Hello-lehti.

19-vuotias Henry Samuel teki muotinäytösdebyyttinsä aiemmin tänä vuonna Pariisin muotiviikoilla, kun hänet nähtiin Lena Erziakin 2025 kevään ja kesän muotinäytöksessä.

Henry Samuel teki hiljattain debyyttinsä catwalkilla.STELLA Pictures

Hiljattain poika esiintyi ensimmäistä kertaa muotilehdessä, kun hän poseerasi Karl Lagerfeldin mustassa puvussa Hunger-lehden kannessa.

Tyylikkään kansikuvan on ottanut brittiläinen valokuvaaja Rankin, joka on usein kuvannut myös Klumia. Hän on toiminut myös Saksan Huippumallli haussa -ohjelman kuvaajana lukuisia kertoja. Klum on ohjelman juontaja.

Klum on jakanut kuvan omalla Instagram-tilillään ja kertoo olevansa hyvin ylpeä aloittelevasta mallista.

– Mikä mieletön virstanpylväs. Sydämeni täyttyy ilolla seuratessani sinun kasvamistasi upeaksi nuoreksi mieheksi. Maailma on alkanut nähdä sen, minkä olen aina tiennyt. Rakastan sinua, Klum kirjoittaa postauksen yhteyteen.

Henry Samuel kertoi hiljattain Vogue-lehdessä kunnianhimostaan mallintöitä kohtaan ja kertoi saaneensa vinkkejä ammattimallina työskentelevältä Leni-siskoltaan.

Leni Klum työskentelee ammattimallina.STELLA Pictures

– Minulla on monia kiinnostuksen kohteita, kuten urheilu, musiikki, elokuvat ja muoti. Haluan hyödyntää erilaisia luovia kokemuksia löytääkseni oman polkuni, hän kertoi lehdelle.

Sisareltaan ja äidiltään hän kertoo saaneensa arvokkaita neuvoja mallina työskentelyyn.

– Leni käski minua pitämään katseeni suoraan eteenpäin ja kävelemään kuin minulla olisi kirja pääni päällä. Äitini kannusti minua tekemään parhaani ja pitämään hauskaa, Henry Samuel totesi.