He lähtevät selvittämään sukunsa saloja sarjan toisella kaudella – mukana muun muassa Antti Tuisku ja Lasse Kukkonen

Sukuni salat palaa Maikkarille sunnuntaina 3. huhtikuuta alkaen kymmenen uskomattoman ja koskettavan jakson voimin. Marja Hintikan johdolla tunnettu henkilö matkaa oman sukunsa menneisyyteen. Sarjan toisella kaudella ihmetellään muun muassa elämää keskiaikaisessa linnassa, selvitetään murhamysteeri, tutustutaan tuntemattomaksi jääneeseen sukulaiseen ja matkustetaan Euroopan laidalle.

Sukuni salat pohjautuu brittiläiseen menestysformaattiin Who Do You Think You Are?

1/10: Antti Tuisku

Idolsista aikanaan ponnistanut Antti Tuisku on suomalainen popin suurnimi. Jaksossaan rovaniemeläiselle selviää, mistä Tuiskun nimi on alunperin lähtöisin ja miten erikoisten sattumusten kautta nimi on kulkeutunut 1700-luvulta tähän päivään ja hänelle.

Toisessa tarinassa sukelletaan Antille tärkeän Heikki-papan taustoihin. Kuinka perhe on lähtenyt evakkoon ja palannut poltettuun kyläänsä ja aloittanut elämän uudestaan synnyinseudullaan?

2/10: Paula Noronen

Kirjailija, käsikirjoittaja, koomikko Paula Noronen on naurattanut suomalaisia monessa roolissa

vuosituhannen alusta asti. Huumorilta ei voida välttyä Norosen tutustuessa Suomen suuriruhtinaskunnanaikaiseen sukulaiseensa, joka tuntuu aina löytäneen itsensä tahattoman koomisista ammateista ja rooleista.

Toisessa tarinassa Supermarsun kirjoittaja tutustuu erään supernaisen, isoäitinsä Esterin elämään. Hän ei Paulan tavoin antanut ennakkoluulojen häiritä vaan teki sinnikkäästi uraa eräänä harvoista naissisustussuunnitelijoista 1900-luvun alun Suomessa.

3/10: Michael Monroe

Michael Monroe on legendaarinen rockmuusikko, joka on “jostain syystä” ajautunut Tukholman, Lontoon ja Los Angelesin kautta Suomen Turkuun. Käy ilmi että Michael ei totisesti ole ensimmäinen sukunsa Turussa vaikuttanut suurmies, vaan hänen esi-isänsä piispa Jakob Gadolin on viitoittanut Michaelille tietä 1700-luvun Turussa.

Toisessa tarinassa tutustumme Michaelin musiikillisiin juuriin hänen isoisoisän Karl Kihlin kautta. Michael pääsee soittamaan esi-isiensä pelimannipoljentoa Pieksämäen seurojen talolle ja tutustuu suvun ensimmäisen ammattimuusikon vaiheisiin.

4/10: Miitta Sorvali

Miitta Sorvali on suomalaisten rakastama näyttelijä ja komedienne. Jakson ensimmäisessä tarinassa Miitta tutustuu Marja Hintikan kanssa esiäitiinsä Magdalena Wernleen barokkiajan Turussa. Matka saa pohtimaan naisen asemaa ja sitä, mitä käsinkosketeltavaa Magdalenan elämästä vielä on jäljellä.

Toinen tarina kertoo Miitan äidin isän Martin nuorena kokemasta rakkaudesta, jonka kariuduttua hän löysi Miitan isoäidin. Päiväkirjamerkintöjen kautta Miitta tutustuu nuoreen isoisäänsä, jota ei ole koskaan tavannut. Isosisään, johon on kuitenkin tuntenut aina yhteyden.

5/10: Roope Salminen

Roope Salminen on muusikko, juontaja ja näyttelijä, jolle äidin puolen suku on jäänyt etäiseksi. Erityisesti häntä kiinnostaa biologinen isoisänsä, jota ei ole koskaan tavannut. Roopella on aina ollut tunne, että jotain hämärää siellä äidin puolen sukua on tapahtunut. Roopen aavistus käy toteen, kun hänelle kerrotaan isoisänsä isoisän Oton tekemästä erhesurmasta. Tragedian keskelle jää Roopen isoisoäiti Hilja-Maria, jonka matka kulkee valoa kohti ja lopulta Roope löytää myös Hilja-Marian pojan, isoisänsä Maurin jäljet Tukholmasta.

6/10: Sikke Sumari

Sikke Sumari on kaikkien tuntema ravintoloitsija, joka nousi koko kansan tietoisuuteen tv:n uutis- ja tv-ohjelmien juontajana. Useaa ravintolaa pyörittävä Sikke tutustuu esi-isäänsä Carl Billsteniin, joka on ollut ensimmäisiä ruukinpatruunoita 1600-luvun Suomessa. Samalla matkalla Sikke pääsee kokemaan, millaista ruokaa tuohon aikaan tarjottiin. Billstenin perintö elää tänäkin päivänä Billnäsin ruukin nimessä.

Toisessa tarinassa tutustutaan savolaiseen kauppiaslegendaan Ukko-Saksaan. Ovatko Siken bisnestaidot peräisin tältä kuvia kumartamattomalta kauppiaalta, jonka bisnesvainua lennokkaampia olivat vain hänen tarinansa?

7/10: Lasse Kukkonen

Lasse Kukkonen on aktiiviuransa lopettanut jääkiekkopuolustaja, olympiamitalisti ja maailmanmestari. Lasse tunnetaan Kärppien keulakuvana ja luontaisena tiimihengen luojana ja johtajana. Jakson ensimmäisessä tarinassa Lasse tutustuu Marja Hintikan kanssa hänen saarnaavaan esi-isäänsä Mansuetus Jacobiin, Sotkamon ensimmäiseen kirkkoherraan.

Toinen tarina vie Lassen lähihistoriaan, kun hän pääsee tutustumaan isoäitiinsä ja isoisäänsä uudessa

valossa, heidän käymän kenttäpostikirjeenvaihdon kautta. Armeijan palveluksessakin toimineesta isoisästä paljastuu todellinen romantikko.

8/10: Erin Anttila

Nylon Beatin supersuosion jälkeen arvostetun soolouran itselleen luonut muusikko Erin pohtii hänen irlantilais-suomalaisten juurtensa merkitystä. Helsingissä hänen aiempi asuinpaikkansa Vanhankaupunginlahti saa aivan uuden merkityksen Erinin saadessa tietää asuneensa vaikutusvaltaisen varhaisen esi-isänsä naapurustossa. Irlannin länsirannikon kauniissa maisemissa Eriniä koskettaa hänen isoisoäitinsä elämäntarina Irlannin nälänhädän jälkimainingeissa.

9/10: Martti Syrjä

Suomi-rockin henkilöitymänä tunnettu Martti Syrjä on Eppu Normaali-bändinsa kanssa soittanut itsensä suomalaisten sydämiin. Ylöjärvellä asuva Martti tutustuu sukunsa paikalliseen torpparimenneisyyteen aina 1700-luvulle asti,

jolloin eräs torppariperinteestä poikkeava esi-isä on joutunut seikkailuihin tuhansien kilometrien päähän, aina Mustallemerelle asti. Toisessa tarinassa moottoripyöristä ja koneista kiinnostunut Martti löytää hengenheimolaisen meriä

seilanneesta esi-isästään.

10/10: Linda Lampenius

Linda Lampenius on koko kansan tuntema viulisti, joka on myös näytellyt, tehnyt mallin töitä ja toiminut kuntapoliikassa. Monipuolisuutta löytyy myös hänen esi-isästään Anders Petaksesta, jonka elämään tutustututaan sukutilan soivien seinien äärellä. Lindan yllätykseksi myös sukua mietityttänyt murhamysteeri selviää.

Toisessa tarinassa Linda tutustuu vuonna 1875 syntyneen isoisänsä vaiheisiin posteljoonina ja kuoron perustajana. Hän ei koskaan ehtinyt isoisäänsä tapaamaan, mutta kokee vahvaa sielujen sympatiaa hänen kanssaan.