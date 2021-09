Hautausmaan puutarhurin järkyttävä löytö Salossa: Hauta oli kaivettu auki ja sen pohjalle johtivat pienet askelmat – "Varmaan 5-6 tuntia kaivanut"

Puutarhuri epäilee, että kaivuutyö on tehty yön pimeydessä torstain ja perjantain välisenä yönä. Hautausmaalla on pieni koppi, josta saa ottaa välineitä hautojen siistimiseen. Sieltä tekijä oli napannut käyttöönsä vanhan pistolapion, jolla suoritti kaivamisen.

– Juttelin asiasta hautoja työkseen kaivavien miesten kanssa. He arvioivat, että käsipelillä tuollaisen haudan kaivaa noin neljässä tunnissa. Mutta tekijällä on ollut käytössä puuvartinen, tylsä ja ruosteinen lapio, niin on varmaan 5-6 tuntia kaivanut. Töitä on saanut tehdä, että tuohon syvyyteen on päässyt.