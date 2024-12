Hätkähdyttävä näky Italiassa: Mussolinin nimeä hurrattiin kädet ojossa

Italialainen jalkapalloilija Romano Floriani Mussolini, 21, teki ensimmäisen maalinsa seuralleen Juve Stabialle Italian Serie B:ssä sunnuntaina. Hän ei ole mikä tahansa pelaaja, vaan kuten sukunimestä voi päätellä, on hän sukua Benito Mussolinille.

Mussolini on Italian entisen fasistidiktaattorin Benito Mussolinin lapsenlapsenlapsi. Kun hän teki sunnuntaina maalin, hän juoksi katsomoon äitinsä luokse.

Toisessa osassa stadionia nähtiin kuitenkin hätkähdyttävä näky. Kun kuuluttaja sanoi pelaajan etunimen, yleisö vastasi "Mussolini" huudoilla ja nosti oikean kätensä pystyyn roomalaisen tervehdyksen merkiksi.

Kielletty tervehdys 72 vuoden ajan

Roomalainen tervehdys on fasismin ilmaus, ja sitä käytettiin nimenomaan Benito Mussolinin vallan aikana.

Kyseinen tervehdys kiellettiin vuonna 1952, mutta tänä vuonna sääntöihin tuli muutos. Fasistitervehdyksen esittäminen on rikos vain, jos se vaarantaa yleisen järjestyksen tai uhkaa johtaa kielletyn fasistisen puolueen elpymiseen.

Romano Floriani Mussolini on seurassa lainalla Serie A:n Laziosta. Laitapuolustaja on aiemmin sanonut haluavansa, että häntä kutsutaan sukunimellä Mussolini.

– Isoisoisäni Benito oli tärkeä henkilö Italiassa, mutta nyt on vuosi 2024 ja maailma on muuttunut. Aina tulee olemaan ennakkoluuloja, mutta työni ei liity asiaan eikä se paina minua, hän sanoi aikoinaan Footboom1-sivuston mukaan.