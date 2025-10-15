NFL-legenda Nick Mangold, 41, vetoaa julkisessa kirjeessä yleisöön saadakseen munuaissiirron.

Nick Mangold on amerikkalaisen jalkapallon suurpelaajia ja aikansa parhaita senttereitä. Yhdysvaltalainen pääsi NFL:n tähdistöotteluun seitsemästi urallaan.

New York Jetsissä vuosina 2006–2016 pelanneella miehellä on ollut tuoreeltaan takana raskaita aikoja. 41-vuotias ex-pelaaja julkaisi tiistaina sosiaalisessa mediassa kirjeen, jossa hän kertoo terveysvaikeuksistaan.

– Vuonna 2006 minulla diagnosoitiin geenivirhe, joka on johtanut krooniseen munuaissairauteen. Olen dialyysihoidossa ja etsimme munuaissiirtoa. Tiesin aina, että tämä päivä koittaisi, mutta ajattelin, että minulla olisi ollut enemmän aikaa, Mangold kirjoitti.

Mies kertoi, että hän ei valitettavasti pysty saamaan luovutusapua perheeltä, minkä vuoksi hän vetoaa muihin.

– Tarvitsen munuaisluovuttajan O-veriryhmästä.

Mangold pyysi sopivia ehdokkaita menemään sivustolle https://columbiasurgery.org/kidney-transplant täyttämään tarvittavat tiedot.

– Olen syvästi kiitollinen kaikille, jotka harkitsevat elinluovutusta.