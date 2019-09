Poikkeuksellinen haastattelu: Isis-taistelija kertoo tarinansa ruotsalaislehdessä – lensi Syyriasta kotimaahansa Ruotsiin saadakseen hoitoa sotavammoihinsa

– Perääni kyseltiin vähintään kerran viikossa oleskeluni aikana. He halusivat varmistaa, etten tee mitään, Shahahed kertoo.

Myönsi ISIS-kytköksensä haastattelussa



Shahahedin tiedetään olevan ensimmäinen ruotsalainen mies, joka on taistellut Isisin riveissä Syyriassa.

Siinä, missä muut nimetyt Isis-terroristit ovat antaneet selityksiä, että he olivat työskennelleet muun muassa ambulanssinkuljettajina tai olleet kotona perheidensä luona Isis-vuotensa aikana, Shahadeh kertoi erilaisia asioita.

”Olkapääni kirjaimellisesti räjähti”

”Annamme hoitoa myös murhaajille”

Ruotsalaisen Lääkäriliiton etiikka- ja vastuuasioiden puheenjohtaja Thomas Lindén on Expressenin mukaan kommentoinut aiemmin, että Isis-taistelijoiden sairaalahoitoja on kyseenalaistettu.

Lindén kommentoi, että hoidon antaminen riippuu kuitenkin täysin hoidon tarpeesta eikä siitä, kuka on avunsaajana.

– Annamme hoitoa sitä tarvitseville. Emme selvitä, mitä henkilö on tehnyt tai ei ole tehnyt. Se on lääketieteen etiikan ydin. Tämä ei estä muita yhteiskunnan elimiä ryhtymästä toimiin näitä ihmisiä vastaan, mutta me emme arvota ihmisiä.