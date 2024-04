Harry Stylesia vainonnut stalkkeri sai vankeustuomion – lähetti laulajalle alle kuukaudessa 8000 postikorttia

Brittiläistä poptähti Harry Stylesia , 30, vainonnut stalkkeri Myra Carvalho , 35, on saanut 14 viikon vankilatuomion ja porttikiellon Stylesin esiintymisiin, kertoo BBC .

Oikeudessa kerrottiin, että brasilialainen Carvalho oli lähettänyt Stylesille 8000 postikorttia alle kuukauden aikana. Carvalholle määrättiin myös kymmenen vuoden lähestymiskielto ja häntä on kielletty osallistumasta tapahtumiin, jossa Styles esiintyy.

Carvalho myönsi syyllistyneensä vakavan huolen sekä ahdistuksen aiheuttaneeseen vainoamiseen. Oikeus myös määräsi Carvalhon olemaan ottamatta yhteyttä Stylesiin millään tavalla sekä kiellettiin menemästä Luoteis-Lontoossa sijaitsevalle alueelle, jota oikeudessa käsiteltiin. Carvalhon on myös maksettava 134 punnan suuruinen uhrilisämaksu.



Styles nousi maailmanmaineeseen vuonna 2010 One Direction -yhtyeen jäsenenä, joka perustettiin X Factor -ohjelmassa Isossa-Britanniassa. Yhtye hajosi vuonna 2016, josta lähtien Styles on ollut äärimmäisen menestyksekkäällä soolouralla.