Harry Potter -tähti liittyi OnlyFansiin: "Tavoitteeni? Päästä pois veloista"

Harry Potter -elokuvista tuttu Jessie Cave alkaa julkaista OnlyFans-tililleen "sensuellia sisältöä" hiuksistaan.

Harry Potter -elokuvissa Puoliverinen prinssi sekä Kuoleman varjelukset Rupert Grintin näyttelemän Ron Weasleyn lyhytaikaista tyttöystävää Lavender Brownia näytellyt Jessie Cave, 37, liittyi hiljan OnlyFansiin. Tilillään Cave jakaa "sensuelleja videoita" hiuksistaan, kertoo muun muassa Independent.

Cave julkaisi tiedon uudesta aluevaltauksestaan myös Instagram-tilillään, jossa kertoi, ettei hänen OnlyFans-tilinsä olisi seksuaalinen.

Before We Break Up Again -podcastissa Cave kertoi aikovansa pysytellä OnlyFansissa noin vuoden "päästäkseen eroon veloistaan" sekä remontoidakseen talonsa.

– Se on fetissi, eikä fetissi välttämättä tarkoita seksuaalista asiaa.

Cave tarjoaa kertomansa mukaan seuraajilleen parhaimman laatuisia hiustenharjausääniä sekä "hyvin sensuelleja juttuja". Substack-blogialustalla Cave

– Tavoitteeni? Päästä pois veloista. Tavoitteeni? Voimaannuttaa itseäni? Todistaa niille, jotka ovat aiemmin arvioineet minua väärin, etten olekaan niin suloinen? Laittaa aikaa johonkin, mihin en ole koskaan aiemmin panostanut: itserakkauteen, Cave kirjoittaa asiasta Substack-blogialustalla.

Tekstissään Cave myös kuvailee asian tuntuvan siltä, kuin hän "tekisi jotain vähän tuhmaa" ja pitävänsä siitä.

Vuosien mittaan useat eri aloilta tunnetut henkilöt ympäri maailman ovat perustaneet omia tilejään OnlyFansiin. Suomalaisista tunnetuin lienee yrittäjä-mediapersoona Susanna Penttilä, joka on kertonut takovansa huimia summia OnlyFans-tilillään.

Cave on Lavender Brownin roolinsa lisäksi tehnyt useita pieniä tv-sivurooleja sekä toiminut muun muassa kirjailijana sekä sarjakuvapiirtäjänä.