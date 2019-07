Harkimo kaipaa politiikkaan lisää oma-aloitteisuutta: "Pieni ryhmä päättää asioista ja muut tulevat perässä kuin köyhän talon porsaat"

– Niitä arvoja, joista haluan puhua, ovat oma-aloitteisuus, rohkeus, luovuus sekä empatia. Totta on, että Suomi tarvitsee näitä arvoja.

"Pieni ryhmä vie politiikkaa eteenpäin"

Harkimon mukaan Suomessa on paljon oma-aloitteisia ihmisiä, mutta heitä tarvitaan lisää.

– Kaikki lapset ovat oma-aloitteisia, se on siis meille lajityypillinen asia. Tänä päivänä politiikassa tarvitaan enemmän ihmisiä mukaan ajattelemaan ja päättämään. Tänä päivänä pieni ryhmä vie politiikkaa eteenpäin ja päättää asioista ja muut tulevat perässä kuin köyhän talon porsaat.

– Tässä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka hiihtelevät puolilla valoilla. He eivät koskaan saavuta mitään. Me tarvitsemme rohkeita ihmisiä.