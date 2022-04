Hannu Jortikka ihastunut erityisesti yhteen pelaajaan Liiga-finalisteissa – "Aina oikeassa paikassa"

20-vuotias Pyyhtiä on ollut hurjassa vireessä tällä kaudella. Runkosarjassa 56 ottelussa kertyi 35 tehopistettä (21+14) ja pudotuspeleissä nuorukainen on lähtenyt vieläkin parempaan lentoon. 13 ottelussa on tullut yhtä paljon tehopisteitä (8+5) ja välierissä nähdyt hattutemppu sekä Tampereella nähty jatkoerän ratkaisuosuma ovat malliesimerkkejä Pyyhtiän tulikuumasta keväästä.

Myös TPS:n ykkösketjun toinen nuorukainen, Juuso Pärssinen on ollut mainiossa vedossa tänä keväänä. Hän on tehnyt 13 ottelussa tehopisteet 3+8.

– Oikeastaan koko ketju. Jos ajatellaan pari vuotta, niin Raipe päästi ne viime vuonna pelaamaan ja he menivät eteenpäin. Tänä vuonna he ovat menneet kauheita harppauksia, parhaita ketjuja koko SM-liigassa. Se on lämmittänyt kyllä. Oman seuran junioreita ja kasvatteja. Lämmittää vanhaa tepsiläistä, se on ihan selvä asia, Jortikka jatkaa.