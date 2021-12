Hannes Hyvönen jyrisi: "Ollaan oltu pikkuneitejä käsilaukku kädessä" – päivän päästä oli toinen ääni kellossa

Peliitat kärsi perjantaina neljännen tappionsa peräjälkeen, kun Forssan Palloseura oli kotonaan parempi lukemin 4–2. Hyvönen ruoti ottelun jälkeen C Morelle suorasanaisesti joukkueensa maalinteollista tuskaa. Valmentajan mukaan neppailua maalin edessä oli ollut liikaa.

Hyvönen on suoltanut kovaa tekstiä aiemmin muun muassa joulukuun alussa RoKille kärsityn 0–5-vierastappion jälkeen.

– Ne, ketkä tässä on jäljellä, ovat taistelijoita, jotka pelaavat Heinolan Peliitoille. Ne, jotka täältä ovat lähteneet lätkimään omasta tahdostaan, ovat itkupillejä, eivätkä kestä sitä painetta, joka me on harjoituksissa luotu, Hyvönen tuolloin tykitti.