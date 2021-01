Hampaisiin asti aseistautuneet militiat uhkaavat Joe Bidenin turvallisuutta: "On havaittu pari atteentaatin yrittäjää"

Yhdysvaltoihin on odotettu ja pelätty syttyvän Capiton Hillin tapahtumien kaltaisia turvallisuusongelmia ennen Bidenin virkaanastujaisia.

– Viime päivinä on havaittu pari attentaatin yrittäjää, jotka on otettu kiinni. FBI on ollut hyvin aktiivinen ja tehnyt paljon ratsioita. Kansalliskaartin sotilaille on tehty turvallisuusselvityksiä, kertoo riskienhallinnan asiantuntija, Inclusin toimitusjohtaja Mikael Langinvainio.

Myös militioihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Yhdysvaltain militioita Langinvainio kuvailee ryhmiksi, "joilla ei ole lainsuomaa valtaa käyttää voimaa, mutta jotka ovat ikäänkuin maanpuolustusjärjestöjä. He ovat erittäin vahvasti aseistautuneita".

Maanalaista armeijaa he eivät kuitenkaan muodosta.

– Militiat ovat julkisia ja he ovat pitäneet tunnuksiaan esillä esimerkiksi Capitolin valtauksessa. He ovat julkisesti kumouksellisia. Esimerkiksi Oath Keepersit ovat sanoneet, että he eivät koskaan hyväksy Bidenin hallintoa.

Oath Keepers on äärioikeistolainen järjestö, jolla on oman ilmoituksen mukaan yli 30 000 jäsentä. Järjestön kuvaillaan vastustavan hallintoa ja suosivan salaliittoteorioita.

Viides kolonna pelottaa

Oath Keepersien kaltaiset ryhmät muodostavat Langinvainion mukaan Bidenin hallinnolle merkittävän turvallisuusuhan.

– Trumpin valheista suurin on se, että Biden anastaa tänään vallan. Osa uskoo tähän ihan aidosti ja kokee nähneensä siihen todistusaineistoa. Osa ei välitä, onko se valhe vai ei. He seuraavat Trumpia kulttimaisesti. Osa taas tietää, että se on valhe, mutta he eivät välitä siitä. He voivat ajaa esimerkiksi valkoista ylivaltaa.

Yhdysvaltain armeija on aloittanut laajamittaisen selvityksen nähdäkseen, miten paljon puolustusvoimien palveluksessa on äärijärjestöihin kallellaan olevia ihmisiä.

– He pelkäävät niin sanotun viidennen kolonnan muodostumista asevoimien sisälle. VIides kolonna auttaisi ulkopuolelta tulevaa uhkaa tai jopa suorittaisi sisältäpäin iskun Bidenia vastaan.

Mahdollisesti ääriliikkeisiin kallellaan olevien sotilaiden määrää ei tiedetä.

– Sitä ei ole aiemmin selvitetty, mutta nyt selvitetään. Rasismia esiintyy aika paljonkin Yhdysvaltain armeijassa. Militioiden rekrytointi ei kuitenkaan ilmeisesti ole onnistunut armeijan sisällä ihan niin tehokkaasti kuin mihin on pyritty. On vaikea sanoa, mikä on todellinen tilanne.

– Bidenin täytyy varmistaa turvallisuuskoneiston tavallaan puhdistus, ettei sinne jää lainkaan ääriaineksia.

Äärioikeiston aika ei ole ohi

Entä mikä on Trumpin turvallisuustilanne?

– Molemmilta laidoilta löytyy äärikiihkoilijoita, mutta tässä vaiheessa uhka painottuu äärioikeiston suuntaan, koska he pyrkivät haastamaan tulevaa hallintoa.

Langinvainio ei suinkaan usko äärioikeistolaisen ajattelun hiipuvan, vaikka Trumpin valtakausi tänään päättyykin.