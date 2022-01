Hämmentävä video tutkimuksesta: Kultakaloja opetettiin ajamaan ja ohjaamaan kalamaljaansa

Israelilaisen Ben-Gurionin yliopiston tutkijat ovat laatineet tutkimuksen, jonka tarkoituksena on ollut selvittää, onko kultakalan kyky navigoida universaali vai rajoittuuko se kultakalan välittömään elinympäristöön. Toisin sanoen, tutkimuksessa selvitettiin, osaako kultakala navigoida vedessä vai toimivatko sen suuntavaistot myös maalla. Tutkimuksessa käytettiin kuutta kultakalaa. Tutkimuksesta ovat uutisoineet useat mediat, kuten Huffington Post ja CNN.

Koska kultakalan täytyy pysyä veden alla pystyäkseen hengittämään, oli tutkijoiden keksittävä luovia keinoja ratkaistakseen sen, kuinka koe toteutettaisiin. Tässä kohtaa tutkijoiden kehittämä kalan operoima kulkuväline, eli FOV, englanniksi ” fish operated vehicle” astui kuvaan. Se on käytännössä pieni pyörillä kulkeva kultakalamalja. Kulkuväline käyttää kameraa ja kauko-ohjattavaa ohjaussysteemiä, jolloin kultakalan pyörillä kulkeva kalamalja etenisi aina siihen suuntaan, johon kultakala ui.

Voit katsoa yllä olevalta videolta, millainen kultakalojen käyttämä kulkuväline on ja kuinka kalat onnistuivat sen ohjaamisessa.

Näin koe suoritettiin

– Tutkimus viittaa siihen, että kyky navigoida on universaali, eikä rajoitu tiettyyn elinympäristöön, tutkimusta johtanut Shachar Givon kertoo yliopiston tiedotteessa .

– Lisäksi se näyttää, että kultakaloilla on kognitiivista kykyä oppia vaikeitakin asioita ympäristössä, joka on täysin erilainen kuin se, mihin ne ovat kehittyneet. Jokainen, joka on opetellut ajamaan pyörällä tai autolla varmasti tietää, kuinka hankalaa se voi aluksi olla, Givon jatkaa.