Hämmentävä tutkimustulos Korkeasaaressa: Valkopääsakit kuuntelevat mieluiten liikenteen melua – "Yllättävää ja hyvin kiinnostavaa"

– Liikenteen ääni on sakeille tuntematon, eikä se liity niiden tavalliseen arkeen, joten on yllättävää ja hyvin kiinnostavaa, että ne kiinnostuivat juuri tästä äänestä, pitkään eläinten kanssa työskennellyt Aalto-yliopiston tutkijatohtori Ilyena Hirskyj-Douglas toteaa tiedotteessa, ja huomauttaa, että eläimiä tutkiessa on tärkeää pitää mieli avoimena.