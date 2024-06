Räikeä näky EM-katsomossa toi mojovat sakot – Tanska ei halua maksaa: "Siirrämme laskun heille"

Tanskan jalkapalloliiton johtaja Erik Brøgger Rasmussen on kuitenkin sanonut, että hän aikoo lähettää laskun henkilöille, jotka toivat lakanan mukanaan stadionille.

– Me maksamme sakon, mutta meille on tärkeintä, ja yritämme tästä hetkestä lähtien tunnistaa heidät, jotka ovat tuoneet bannerin stadionille. Sitten siirrämme laskun heille, Rasmussen kertoi TV 2 Sportille Mirrorin mukaan.

Sitä varten syyllisten on kuitenkin löydyttävä.

– Jos löydämme heidät, he voivat maksaa. Toivomme että ne, jotka tuovat stadionille banderollin, jossa on tällaista kieltä, miettivät kahdesti tekojaan. Loppujen lopuksi kyseessä on kuitenkin 75 000 kruunun (10 000 euron) lasku.