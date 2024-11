Hamlet-pentu kuoli toisen koiran puremaan – omistaja ei välttämättä ole oikeutettu edes korvauksiin

Julkaisun kommenteissa on käyty keskustelua siitä, onko Hamlet-koiraa puraisseen koiran omistaja saattanut asiassa syyllistyä johonkin rikokseen tai onko hän velvollinen maksamaan kuolleesta koirasta korvauksia.

Aihe on on kiinnostava laajemminkin, ja esimerkiksi FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on käsitellyt aihetta kokonaisen artikkelin verran.