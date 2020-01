Haluaisitko voimalinjan talosi kupeeseen? Sähköyhtiön suunnitelma massiivisesta siirtoverkosta suututti asukkaat

Suomessa on 77 sähköjakeluyhtiötä, jokaisella omat verkot ja läänitetyt jakelumonopolit. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) lähestyy nyt firmoja pehmeällä porkkanalla.

Myrskytuhot viimein kuriin

Osa siirtoyhtiöistä on jo joutunut hakemaan poikkeusluvilla jatkoaikaa remontteihinsa. Niinpä TEM esittää, että siirtymäaikaan tulisi kahdeksan vuoden pidennys, 2036 saakka. Hintoja ja parannustöitä valvova Energiavirasto on arvioinut, että verkkojen uusimiseen palaa liki 10 miljardia euroa.

– Tähän mennessä verkkoja on korjattu 3,8 miljardilla eurolla, eli paljon on vielä töitä, kertoo siirtoverkkojen remontteja ja hintoja valvova johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.

Rahat on löydyttävä kestäviin verkkoihin

– Jostainhan ne rahat on otettava, että toimitusvarmuus toteutuu 2036 mennessä. Kyllä hinnankorotuspaineita on varmaan yhä, mutta näkisin, että suurin piikki on nyt nähty. Hinnat tasaantuvat ja tilanne rauhoittuu.