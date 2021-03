Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät hyväksyvät liikkumisrajoitukset – lakiesitys eduskuntaan torstaina

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä hallitus voi kuitenkin antaa perustelut eduskunnan arvioitavaksi. Eduskunnan ja erityisesti perustuslakivaliokunnan tehtävänä on asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen arvioida, täyttyvätkö erittäin korkeat välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden kynnykset.

– Myös kantakaupungissa monesti ahtaasti asuvilla pitää olla mahdollisuus lähteä luontoon ja tavata ystäviä turvavälein ulkona. Myös asunnottomien tilanne on huomioitava, ja tehtävä kaikki voitava, jotta ylipäätään haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät eivät kärsi raskaimmin, Vasemmistoliitto vaatii.

– Koronatilanne on pahempi kuin koskaan tämän kriisin aikana. Vihreä eduskuntaryhmä on käsitellyt liikkumisvapauden ja lähikontaktien rajoittamista. Vihreä eduskuntaryhmä on valmis tukemaan esitystä, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kirjoittaa Twitterissä.