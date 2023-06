Hallitusohjelman ruodinta alkaa huomenna eduskunnassa – Purra uskoo opposition olevan valmiina: "Siellä on kaikki kynnet teroitettu"

– Uskoisin, että siellä on kaikki kynnet teroitettu. He ovat nyt päässeet tutustumaan hallitusohjelmaan, niin kaikki ongelmat lyödään pöytään, mutta totta kai me olemme valmiit puolustamaan tätä ohjelmaa ja seisomaan sen takana, Purra arvioi Seitsemän uutisissa.