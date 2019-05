Hallitusneuvotteluissa etsitään edelleen tasapainoa tulojen ja menojen välille – valmistumisaikataulu yhä epämääräinen

Neuvotteluja vetävä Antti Rinne (sd.) kävi illalla kertomassa kameroiden edessä, että erimielisyyksiä ei ole niinkään puolueiden välillä, vaan haasteena on menojen ja tulojen tasapainottaminen.

– On iso ero talouden luvuissa sekä menojen että tulojen välillä, Rinne sanoi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että menotoiveet on sovitettava käytettävissä olevaan rahaan.

Apua visaiseen talouspulmaan on tarjonnut valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki, jonka Rinne pyysi perjantaina Säätytalolle.

– Täytyy olla ihmisiä paikalla, jotka ymmärtävät laskennasta enemmän kuin me, Rinne perusteli Hetemäen kutsumista.

Edistystä yksittäisissä kysymyksissä

Puheenjohtajien pöydässä on ratkottu monia yksittäisiä asioita, joista ei muissa työryhmissä ole löytynyt yhteisymmärrystä. Näissä kysymyksissä on Rinteen mukaan edistytty hyvin.

Rinne vahvisti Helsingin Sanomien aiemmin kertoman tiedon, että puheenjohtajapöydässä on löytynyt sopu translaista. Hän kuitenkin korosti, että julkisuuteen on vuotanut vain osa tiedoista.

– Julkisuudessa näkemäni tiedot ovat huomattavan pieni osa siitä kokonaisuudesta, joka on päätetty sen asian osalta, Rinne sanoi.

Neuvottelut venyvät ensi viikkoon

Hallitusohjelman valmistumisaikataulu on Rinteen mukaan edelleen epämääräinen.

– Hallitusneuvottelut ovat aina hallitusneuvottelut. Kyllä siellä kaikki tulevat vastaan ja liikkumisia tapahtuu joka puolella. Ei tässä ole mitään outoa. Tämä on neljäs kerta, kun olen hallitusneuvotteluissa ja joka kerta on omat ongelmansa. Niin niitä on nytkin, Lintilä kommentoi.