Rinne kuittasi Sipilän avautumisen tunteenpurkauksena – kommentoi veronkorotuksia: "Olen katsonut näitä lehtikirjoituksia..."

– Minusta tilanne on hyvin hallinnassa ja hyvähenkisenä jatketaan touhua niin kuin tähänkin asti.

Eri ryhmissä mennään eri tahtiin



Hänen mukaansa talous on haastava, ja hän uskookin, että sitä käsitellään vielä ensi viikon alkupäivät. Hänen mukaansa ryhmien esitysten taloudellisia vaikutuksia ei ole vielä laskettu yhteen.

Rinne naureskelee lehtikirjoituksille



Rinteen mukaan olemassa on jo hyvin paljon käytännön tietoa tuloista, menoista ja veroista nyt kun kahtena päivänä niistä on puheenjohtajien pöydässä puhuttu, mutta hän ei niistä kerro ennen kuin on valmista.