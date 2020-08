Hallitus tiedottaa kahdeksalta rajapäätöksistään – tietoja odotettiin jo eilen, mutta kokous venyi pitkälle iltaan

Skopjen-lentojen lopettamista valmistellaan virkamiespäätöksenä

Ministeri Harakka kertoi jo aiemmin tiistaina, että Traficom valmistelee Skopjen-lentojen lopettamista virkapäätöksenä.Harakan mukaan Traficom kertoo asiasta itsenäisesti saatuaan valmistelun tehtyä. Harakan mukaan päätöksen tekemistä varten on selvitetty useita mahdollisuuksia. Myös oikeuskansleri Tuomas Pöystiä on kuultu asiasta.

– On todettu, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on toimivalta sillä edellytyksellä, että se saa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisilta ja mahdollisesti myös rajaviranomaisilta lausunnon, jonka pohjalta voi edetä. Tämä työ on nyt täydessä käynnissä, Harakka sanoi.