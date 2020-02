Hallitus aliarvioi väestön ikääntymisen, sättii Kuntaliitto – edessä saattaa olla jopa hoitajien tuplaaminen hoivakodeissa: "Lakiesitys perustuu osin jo vanhentuneisiin tietoihin"

– Jos tehostettua palveluasumista käytetään nykyisessä määrin, niin ikääntyneiden määrän lisääntyminen saattaisi edellyttää jopa 20 000, 25 000 työntekijää. Tämä väestörakenteen muutos näkyy karulla tavalla tässä kohtaa. Karulla tavalla näkyy myös se paine, joka palvelurakenteen muuttamiseen on, kertoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Toinenkin tie on mahdollinen.

"Lakiesitys perustuu osin jo vanhentuneisiin tietoihin"



Hallituksen esityksen mukaan mitoitus tarkoittaa noin 5300 hoitotyöntekijää nykyistä enemmän, sisältäen sijaiset. Kuntaliiton mukaan hallituksen esitys on sopiva vuoden 2018 oloissa, mutta ei huomioi nopeaa ikääntymistä. Kuntaliiton mukaan hallitus on aliarvioinut väestön ikääntymiskehityksen.

– Lakiesitys perustuu osin jo vanhentuneisiin tietoihin. Kustannuksia laskettaessa on lähdetty vuoden 2018 toukokuussa THL:n tekemästä kartoituksesta, josta silloin saatiin olemassa oleva henkilöstö ja siihen on laskettu sijaismenot. Väestöennusteita ei ole otettu huomioon, mutta pitkällä juoksulla palveluiden järjestäjien on sitä katsottava, Myllärinen sanoo.