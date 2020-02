Hallituksessa povataan uutta veroa estämään rikkaiden veropakoilua ulkomaille

VM on selvittänyt miten mahdollisella uudella verolla voidaan estää, että rikkaat ihmiset muuttavat ulkomaille välttääkseen veroja Suomessa.

Siksi hallitus on pyytänyt VM:n vero-osastoa selvittämään uutta arvonnousuveroa.

VM:n selvityksen mukaan arvonnousuvero voidaan toteuttaa, jos poliittisesti halutaan. Erään hallituslähteen mukaan selvityksen tehnyt henkilö on kuitenkin jo ottanut selkeää kantaa itse selvityksessä, vaikka tällaista ei pyydetty.

VM on tutkinut verotilannetta 16 maassa. Vero on käytössä 13 maassa, kuten muissa Pohjoismaissa. Tanskassa ja Norjassa on käytössä arvonnousuvero. Ruotsissa se toteutetaan teknisesti eri tavalla.