Hallituksessa käydään kovaa vääntöä rankimmista rajoituksista – ravintolasulku ja poikkeusolot pöydällä huomenna

Esimerkiksi työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että vasta huomenna perjantaina on vuorossa keskustelut valmiuslaista. Näin poikkeusolojen mahdollisesta julistamisesta saadaan lisävalaistusta vasta huomenna.

MTV Uutisten tietojen mukaan hallituksen kymmenen ministerin koronaministeriryhmä on koolla perjantaina kello 11.

Poikkeusolojen julistaminen ja valmiuslain käyttö on ollut esillä sen takia, että terveydenhuollon henkilöstön riittävyys pystyttäisiin turvaamaan. Valmiuslaki antaa työkaluja työnantajille määrätä kriittisiin terveysalan töihin henkilöstöään siten, että työaika-, vuosiloma- ja irtisanomisaikasäännöistä voidaan poiketa.

Valmiuslain tarpeesta on toistaiseksi erilaisia käsityksiä hallituksen sisällä.

Hallituksesta on muistutettu, että näin vakavassa koronatilanteessa on selvää, että virkamiehet varautuvat myös valmiuslakiin, joka on kuitenkin viimeisin keino hallituksen työkalupakissa.