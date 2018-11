Hallituksen sote-uudistus nytkähtämässä viimein eteenpäin huomenna – Krista Kiuru: "Ei tässä enää kauan nokka tuhise"

– Mietinnöt ovat lähes valmiita. Viimeisistä riveistä on kysymys, mutta vielä ei ole hyviä uutisia, puheenjohtaja Kiuru sanoi tänään valiokunnan kokouksen jälkeen.

Viime aikoina sote-valiokunnassa työtä on teettänyt etenkin valinnanvapauslain mietintö. Kiurun mukaan kahden muun lain eli maakunta- ja tuottajalakien mietinnöt ovat jo valmiita.

– Koko kokonaisuus on valmis, kun kaikki osat ovat valmiita. Tässä on kysymys kolmen kaupasta ja tässä vielä tätä viimeistä osaa tuunataan ja luotan, että hyviä uutisia on kohta sitten kerrottavana, Kiuru sanoo.