Hallien lumikuormat ovat Etelä-Suomessa kasvaneet vaarallisen suuriksi – viranomaiset varoittavat sortumavaarasta

– Jos on puoli metriä lunta, niin se on 100 kiloa ja metri on 200 kiloa. Niille, jotka halleja omistavat, se tarkoittaa, että se puoli metriä on nyt hyvä poistaa sieltä, jos haluaa olla varma, että halli kestää, neuvoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.