Halla-aho kutistaisi Ylen budjettia, lataa kovia sanoja mediasta: "Toimittajat ovat vihervasemmistolaisia, tuntevat toisensa ja juovat kaljaa samassa baarissa"

– Meillä on erittäin vihervasemmistolainen toimittajakunta Suomessa. Se on varmaan osittain seuraus siitä, että Suomi on pieni maa. Sosiaaliset ympyrät ovat aika pienet, kaikki toimittajat tuntevat toisensa, juovat kaljaa samassa baarissa ja heidän täytyy huolehtia siitä, että heidän oma urakiertonsa on mahdollinen. Jos tahrii nimensä väärillä mielipiteillä, siinä voi olla aika äkkiä työmahdollisuudet vähissä.