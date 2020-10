Hakkerilegenda Harri Hursti pitää Vastaamo-murron tekijää amatöörinä – ei silti usko hänen jäävän kiinni: "Äärimmäisen helppo peittää jälkiä"

Muun muassa Yhdysvaltain äänestyskoneet 2000-luvun alussa hakkeroinut Harri Hursti arvelee, että Vastaamon tietomurron takana on niin sanottu script kiddie -hakkeri, joka on onnistunut ainoastaan muiden tekemien ohjelmien avulla.

– Työkaluilla, joita saa ilmaiseksi ja joiden käyttäminen on hyvin helppoa, on äärimmäisen helppo peittää jälkiä. Kyse on siitä, onko kurinalainen.

"Tekijä on itse aina hölmöillyt jotain"

– Jos katsotaan suurimpia kiinnijäämisiä, tekijä on itse aina hölmöillyt jotain. Tässäkin on mahdollista, että tekijä menee vaikkapa kännipäissään hölisemään jollekin, joka raportoi sen eteenpäin.

– Toinen on kyseinen tietojen varastaja ja kiristäjä, mutta toinen on yritys, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa siitä, minkä laki määrää tietojen salassapidon osalta. He ovat laiminlyöneet omien maksavien asiakkaidensa luottamuksen jättämällä tiedot hunningolle.