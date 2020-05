Hakkereiden huijausviestien määrä kasvanut Suomessa koronakeväällä – myynnissä olemattomia maskeja ja rokotteita

Pandemiaan liittyviä kansainvälisiä huijausviestejä on havaittu maailmalla jopa parikymmentä miljoonaa viikossa.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan Suomeen kohdistuneita koronahuijauksia on ollut keväällä arviolta jopa tuhansia. Liikkeellä on iso joukko erityyppisiä koronahuijauksia kuten etätyöläisille suunnattuja etäkokous- ja toimitusjohtajahuijauksia, yrittäjille suunnattuja valheellisia tukihuijauksia ja WHO:n nimissä koronalahjoitushuijauksia.

– Olemme nähneet F-Securella hyvin selvä kasvu sähköposti ja muissa huijauksissa, jossa hyödynnetään koronaa tai Covid-19-nimitystä ja yritetään saada ihmiset klikkaamaan linkkeihin, mihin ei pitäisi klikata. Hyökkääjät laskevat sen varaan, että ihmiset ovat peloissaan, ja kun ihminen on peloissaan, häntä on helpompi huijata. Varsinkin kun hyödynnetään tällaisia viestejä, kuten "työpaikaltasi on löytynyt tartunta klikkaa tähän" niin saat lisätietoja, kertoo tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen F-Secure Oyj:stä.