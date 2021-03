"Olen huomannut sinun olevan innokas aikuissivustojen harrastaja" – kiristyshuijauksissa haetaan shokkiefektiä

F-securella tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala auttaa yrityksiä ja yksityisihmisiä tietoturva-asioissa. Hänellä on paljon tietoa myös huijausviesteistä, joita on liikkeellä juuri nyt.

"Sosiaalinen media on oivallinen paikka kyberrikollisille lähestyä uhreja"

– Viime aikoina on ollut hyvin aktiivista kampanjointia nykyiseen maailmantilanteeseen liittyen. Isot tapahtumat mitä maailmassa tapahtuu vaikuttavat. Esimerkiksi paljon huijataan koronaan liittyvillä aiheilla, kuten koronarokotuksilla. Lähetetään tekstiviestejä koronarokotteen ajanvarauksesta, Kankaala kertoo esimerkkejä.

Sosiaalinen media on huijausalustana kimurantti, sillä siellä huijausviestin tunnistaminen on yhä vaikeampaa. Somessa on myös helpompi vedota ihmisten tunteisiin.