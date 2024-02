Häkellyttävä väite Red Bull -pomo Christian Hornerin skandaalista – Verstappenit paljastusten takana?

The Guardian -lehden mukaan Hornerin tutkinta liittyy tämän ”kontrolloivaan johtamistapaan”. Horneria epäillään myös sopimattomasta käytöksestä.

Horner on kiistänyt syyllistyneensä minkäänlaiseen epäsopivaan käytökseen.

– Ei ole sattumaa, että tapauksen ensimmäiset paljastukset tulivat nimenomaan Hollannista. F1-kulisseissa huhutaan, että Hornerin ja Red Bull -kuljettaja Max Verstappenin isän Jos Verstappenin välit olisivat pahasti tulehtuneet. Nuorempi Verstappen (Max) on hyvin lojaali kaveri, joka nojaa vahvasti kahteen herraan: hänen isäänsä ja Helmut Markoon (Red Bullin neuvonantaja), Nimmervoll kirjoittaa.

Koko tapauksesta on esitetty useita, erilaisia spekulaatioita. Yksi näistä on liittynyt siihen, että koko hässäkän tausta liittyisi Red Bullin sisäiseen vallantaistoon. Erinäköisten raporttien mukaan Horner olisi ajautunut eri linjoille Red Bullin nykyisen toimitusjohtajan Oliver Mintzlaffin kanssa. Joissakin spekulaatioissa on viitattu siihen, miten Hornerin ja Red Bullin neuvonantajan Helmut Markon välit olisivat katkenneet tyystin.